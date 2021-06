Spagna, il creatore dell'antivirus McAfee trovato morto in carcere

Afp

John McAfee, il fondatore dell'omonimo sistema antivirus, è stato trovato morto in carcere a Barcellona. Per le autorità si tratta di "probabile suicidio". McAfee, 75 anni, era stato arrestato all'aeroporto di Barcellona a ottobre, in quanto ricercato dalle autorità degli Stati Uniti come presunto evasore fiscale. Si sarebbe tolto la vita nel giorno in cui il tribunale spagnolo ne aveva approvato l'estradizione negli Stati Uniti.