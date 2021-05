Covid, il weekend degli italiani tra ristoranti e mare Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 Ansa 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 Ansa 17 di 20 Ansa 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno". Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton. Intanto la Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre, e nella maggior parte delle Regioni questo ha significato anche la revoca del coprifuoco. In Italia si va, invece, verso un allentamento: da metà maggio potrebbe infatti slittare alle 23 o alle 24.