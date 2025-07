Varie esplosioni hanno provocato un incendio in una fabbrica di batterie di litio in un polo industriale ad Azuqueca de Henares, in Spagna. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme, che hanno generato una grande colonna di fumo. Il rogo è scoppiato poco dopo le 19 e la zona è stata isolata. I Comuni limitrofi hanno attivato il piano di emergenza a causa del propagarsi della nube tossica.