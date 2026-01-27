Spagna, la Corte costituzionale conferma il mandato d'arresto per Puigdemont

Il tribunale ha accolto il parere della Procura, stabilendo che l'ordine di cattura resterà in vigore finché non verrà deciso il ricorso di tutela costituzionale presentato da Puigdemont contro la decisione del Tribunale Supremo di non applicargli la legge di amnistia. Respinte anche analoghe richieste di sospensione cautelare degli ordini di arresto degli ex assessori catalani Toni Comin e Luis Puig, a loro volta riparati all'estero dopo il referendum e la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna, nell'ottobre 2017. Entrambi sono ricercati dalla giustizia spagnola.