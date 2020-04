Spagna, cancellata per il coronavirus la corsa dei tori di Pamplona

Pamplona la tradizionale corsa dei tori di San Firmino ansa 1 di 23 ansa 2 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 23 di 23 ansa 10 di 23 ansa 11 di 23 ansa 12 di 23 ansa 13 di 23 ansa 14 di 23 ansa 15 di 23 ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci La festa di San Firmino con la tradizionale corsa dei tori per le vie della città si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio in onore del santo patrono.

La famosa corsa dei tori di Pamplona, in Spagna, è stata annullata a causa della pandemia da coronavirus. Si tratta dell'ennesimo grande evento europeo cancellato. Il municipio di Pamplona ha annunciato che il festival di nove giorni di San Fermin, che si tiene a luglio, non si svolgerà, aggiungendo in una nota che, sebbene la decisione fosse attesa, "porta ancora tristezza". Il sindaco di Pamplona, Enrique Maya, è risultato positivo al coronavirus.