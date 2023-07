Spagna, pensava di averlo portato all'asilo: bimbo di due anni muore dimenticato in auto

La madre sotto shock

La madre del bambino è sotto shock; uno psicologo è a sua disposizione per aiutarla. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'inchiesta è ancora aperta, la Guadia Civil è in attesa dell'autopsia. Ma non ci sono molti dubbi su quanto accaduto: l'auto, parcheggiata all'esterno, si è subito surriscaldata a causa del gran caldo. Inoltre, il parcheggio nel quale è stato lasciato il veicolo si trova in un'area isolata: una zona industriale con fabbriche e capannoni.