Spagna, batteria del telefono esplode e causa un incendio: morta una famiglia intera

Domenica, in Spagna, e, precisamente in una casa di Guillena, in provincia di Siviglia, la batteria di un telefono cellulare in carica è esplosa e ha causato un incendio. Nel rogo, sono morte quattro persone di una stessa famiglia: i coniugi José Antonio Rendón, 48 anni, e Antonia Hidalgo, 52 anni, e i loro figli Adrián, 16 anni, e José Antonio, 21. La causa è stata accertata dalle indagini condotte dalla Guardia Civil e riportato dall'agenzia Efe e altri media.