Spagna, bambino di 11 anni ucciso a coltellate su un campo da calcio

Il cugino dell'11enne ha inoltre evidenziato che "non ci sono sospetti, questo è un paese tranquillo, questo genere di cose non era mai accaduto prima" e ha auspicato che "si faccia giustizia". Intanto prosegue la caccia all'aggressore. Alle ricerche, cui partecipano numerose pattuglie della guardia civile, la polizia giudiziaria e il gruppo di informazione del comando dell'Arma di Toledo, si sono uniti uomini e mezzi della polizia nazionale che hanno esteso i posti di blocco dalla provincia di Toledo, in Castiglia La Mancia, alla regione di Madrid, collegata a Mocejon dall'autostrada A-42. Gli inquirenti stanno intanto passando in rivista le immagini registrate da una decina di telecamere installate nel comune di 5.000 abitanti a nord di Toledo.