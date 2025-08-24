Southwest Airlines cambia le regole: addio al rimborso e biglietto extra obbligatorio per chi è in sovrappeso

Fino a oggi, i passeggeri oversize potevano richiedere un secondo posto anche direttamente in aeroporto, gratuitamente e con possibilità di rimborso se il volo non era pieno. In futuro, invece, il sedile aggiuntivo dovrà essere acquistato in anticipo e sarà rimborsabile solo a determinate condizioni: il volo deve avere posti liberi e i due biglietti devono appartenere alla stessa classe tariffaria. Una stretta che potrebbe avere un impatto significativo, considerando che, secondo i dati ufficiali, circa il 74% della popolazione adulta statunitense è classificata come sovrappeso od obesa.