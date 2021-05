South Carolina, torna il plotone di esecuzione per i condannati a morte

ansa

La South Carolina si avvia a riesumare il plotone di esecuzione. La Camera dello Stato ha, infatti, varato una legge che prevede, in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale, la possibilità per il condannato a morte di scegliere, oltre alla sedia elettrica, anche la fucilazione. La South Carolina diventerebbe il quarto Stato americano ad applicare questa misura insieme a Mississippi, Oklahoma e Utah.