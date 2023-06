Sottomarino disperso, corsa contro il tempo per salvare le persone a bordo

La differenza tra il sommergibile Titan e i sottomarini classici Un sommergibile, come il Titan, è un tipo di moto d'acqua, ma presenta alcune differenze fondamentali rispetto al sottomarino più noto. A differenza dei sottomarini, un sommergibile ha bisogno di una nave madre per lanciarlo. La nave di supporto del Titan era la Polar Prince, un'ex nave rompighiaccio della Guardia Costiera canadese, secondo il comproprietario della nave Horizon Maritime. Un sottomarino può rimanere sott'acqua molto più a lungo, mentre i sommergibili hanno molte meno riserve di potenza, secondo OceanGate, la società che gestisce la spedizione Titan. In genere le immersioni del sommergibile fino al relitto del Titanic di solito durano dalle 10 alle 11 ore.

Quando e dove è scomparso il sottomarino La Guardia costiera americana e e canadese sono alla ricerca del piccolo sottomarino turistico con 5 persone a bordo usato per raggiungere il relitto del Titanic a circa 3.800 metri di profondità. La spedizione partita il 16 giugno è data per dispersa nell'Oceano Atlantico al largo del Nord America. Il sottomarino ha iniziato la sua discesa domenica mattina e ha perso i contatti con la superficie poche ore dopo: "Domenica, verso le 17.40, la guardia costiera stata informata che la nave di ricerca Polar Prince, che si trovava a circa 1450 chilometri a est di cape Cod, sopra il sito del Titanic, aveva perso contatto con il loro sommergibile con 5 persone a bordo", spiega l'ufficiale Robert Simpson. "Il sommergibile ha lasciato la nave per l'immersione verso le 8 del mattino e hanno perso contatto nel giro di due ore. Dopo avere atteso il ritorno, hanno avviato una prima ricerca e non sono stati in grado di trovare niente o nessun segno del sottomarino e hanno contattato la guardia costiera".

I mezzi usati nelle ricerche Nelle ricerche sono impiegati un C-130 americano e un velivolo P8 canadese munito di un sonar in grado di intercettare il sottomarino.