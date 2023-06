Titanic, miliardari ed esploratori: ecco chi sono i passeggeri del sommergibile scomparso

Le identità degli altri passeggeri

C'è ancora molto riserbo sull'identità dei passeggeri scomparsi, ma si parla anche del pilota francese Paul-Henry Nargeolet, 76 anni, forse uno dei maggiori esperti al mondo di Titanic. Ex membro della marina francese per 25 anni, Nargeolet era colui che guidò il Nautilus, piccolo sottomarino che nel 1987 dopo le prime scoperte confermò la presenza della nave e permise dopo 34 diverse immersioni di recuperare oltre 1.800 oggetti. Tra gli altri esploratori scomparsi anche Stockton Rush, il numero uno di OceanGate Expedistions, l'azienda proprietaria del sommergibile. Dal 2010 l’inizio del suo sogno: voleva andare nello spazio ma non poteva per problemi alla vista, scelse di aprire le porte del turismo di profondità per permettere a persone facoltose di essere "uno dei pochi a vedere con i tuoi occhi il Titanic". Un viaggio di 8 giorni e 7 notti, che in pochi avrebbero potuto permettersi: l'escursione negli abissi ha infatti un prezzo di 250mila dollari a passeggero.