Sorelle morte in mare a Brighton, la scoperta shock: "Fu suicidio collettivo"

Secondo l'indagine Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31 si sarebbero buttate volontariamente in mare l'11 maggio scorso da un pontile a Brigthon. Per farla finita. A certificarlo il responso legale della coroner Penelope Schofield che ha depositato il suo verdetto durante un'udienza, sottolineando come le analisi non abbiano riscontrato alcuna traccia di droga o alcolici nel sangue delle tre sorelle. Consegnatesi alle acque fredde davanti a una spiaggia di Brighton consapevoli "di non saper nuotare e delle condizioni avverse del mare".