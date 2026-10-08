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Sorelle morte in mare a Brighton, la scoperta shock: "Fu suicidio collettivo"

La tragedia, avvenuta nel maggio scorso, scosse il Paese. La loro madre era morta affogata a Birmingham nel 2010

08 Ott 2026 - 14:53
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Nel 2010 la loro madre era affogata nelle acque di Birmingham, in Inghilterra. A distanza di oltre 15 anni anche le figlie della donna morirono, tutte e tre insieme, nelle acque di fronte alla città di Brighton. Una storia che sconvolse il Paese e che varcò anche i confini nazionali. Oggi, dall'indagine di una coroner, emerge una novità shock: il loro sarebbe stato un "suicidio collettivo"

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Sorelle morte a Brighton

 Secondo l'indagine Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31 si sarebbero buttate volontariamente in mare l'11 maggio scorso da un pontile a Brigthon. Per farla finita. A certificarlo il responso legale della coroner Penelope Schofield che ha depositato il suo verdetto durante un'udienza, sottolineando come le analisi non abbiano riscontrato alcuna traccia di droga o alcolici nel sangue delle tre sorelle. Consegnatesi alle acque fredde davanti a una spiaggia di Brighton consapevoli "di non saper nuotare e delle condizioni avverse del mare".

La tappa a Birmingham

  Una tragedia familiare straziante, e per qualche verso inspiegabile, frutto probabilmente del riemergere a oltre 15 anni di distanza di un dolore insostenibile per la perdita della madre. Stando a quanto emerso dalle indagini della polizia, Jane, Christine e Rebecca, prima del viaggio fatale da Londra verso la città balneare del sud dell'Inghilterra affacciata sulla Manica, avrebbero visitato l'area di vicino a Birmingham dove diversi anni prima, nel 2010, era affogata la madre, lasciandole prematuramente.

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L'udienza e le parole del padre

  Il padre delle tre ragazze, Joseph Jacobsen, unico superstite di una famiglia distrutta, ha seguito l'udienza in videocollegamento, pietrificato. "Non ci sono parole per esprimere adeguatamente il dolore per la perdita d'un figlio, aver perso tutte e tre le mie figlie adorate mi spezza il cuore", ha poi scritto in una dichiarazione: aggrappato solo alla speranza che possano riunirsi alla madre "sotto l'eterna custodia di Dio".

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