Sri Lanka, turista italiana di 27 anni cade da una cascata e muore davanti a un'amica

Valentina Stragliotto © Linkedin
Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto giovedì 24 settembre alla cascata Ravana, nella zona di Ella, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica.
La dinamica dei fatti
La polizia locale sta portando avanti le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ma stando alle prime informazioni, le amiche avevano raggiunto la cascata di Ravana, una delle mete più frequentate dai turisti sull'isola. La 27enne era con l'amica nella parte alta della cascata, dove si sarebbe posizionata su un masso per scattare alcune fotografie. Qui avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 30 metri. Soccorsa dopo la caduta, è stata trasportata all'ospedale di Demodara, dove è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.
Chi era Valentina Stragliotto
Originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, la 27enne aveva studiato nella sua città natale per poi proseguire gli studi universitari nel Regno Unito. Si era infatti trasferita a Bournemouth per poi spostarsi a Brighton per lavoro. Era una consulente specializzata per l'ottimizzazione dei siti internet, pubblicità online e strategie multicanale. Valentina coltivava anche una forte passione per i viaggi, tanto da collaborare con un organizzatore di viaggi di gruppo come coordinatrice, accompagnando gruppi di viaggiatori in varie località.