Sri Lanka, turista italiana di 27 anni cade da una cascata e muore davanti a un'amica

La polizia locale sta portando avanti le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ma stando alle prime informazioni, le amiche avevano raggiunto la cascata di Ravana, una delle mete più frequentate dai turisti sull'isola. La 27enne era con l'amica nella parte alta della cascata, dove si sarebbe posizionata su un masso per scattare alcune fotografie. Qui avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 30 metri. Soccorsa dopo la caduta, è stata trasportata all'ospedale di Demodara, dove è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.