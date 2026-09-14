Regno Unito: è morto Roy Burnham, il padre del primo ministro Andy

Roy Burnham, padre del primo ministro del Regno Unito Andy Burnham, è morto all'età di 86 anni. A darne notizia è Downing Street. Il premier britannico ha annullato i suoi impegni per i prossimi giorni.
La malattia
Il figlio, Andy Burnham, nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, gli aveva rivolto un pensiero speciale in un'intervista pubblicata dal quotidiano britannico The Times, rivelando che suo padre Roy, vecchio militante del Labour, si trovasse in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato. Motivo per il quale l'anziano non sarebbe mai stato consapevole di quanto accaduto al figlio a Downing Street.