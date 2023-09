Slovacchia, autovelox immortala un "cane alla guida": la foto è virale

In Slovacchia, nel villaggio di Sterusy, un'auto è stata immortalata dall'autovelox mentre superava i limiti di velocità.

Ma alla guida non c'era un uomo, bensì un cane. I poliziotti non riuscivano a credere ai propri occhi. Il proprietario del mezzo, che è stato multato per "violazioni del codice della strada", si è giustificato sostenendo che il suo amico a quattro zampe, un cane da caccia di colore marrone, gli è improvvisamente saltato in grembo e dunque nella foto sembra aver preso il suo posto alla guida del mezzo.