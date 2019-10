Siria, siglato un accordo tra Assad e i curdi per respingere l'offensiva turca

Le forze curde si sono accordate con la Russia per consentire all'esercito governativo siriano di entrare in due località chiave nel nordest della Siria per respingere l'offensiva turca in corso nell'area. L'intesa è stata raggiunta grazie alla mediazione di Mosca. Le truppe di Damasco sono pronte quindi a entrare a Manbij e a Ayn Arab (Kobane in curdo), rispettivamente a ovest e a est dell'Eufrate.