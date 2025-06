Siria, "il corpo di padre dall'Oglio ritrovato in una fossa comune"

Il corpo di padre Paolo Dall'Oglio sarebbe stato ritrovato in una fossa comune in Siria. E' l'annuncio dato al settimanale "Oggi" dal vescovo di Qamishlie. "Il cadavere di un uomo in abiti religiosi che si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall'Oglio è stato ritrovato in una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria", si legge. La notizia del possibile ritrovamento è stata confermata a Oggi dal nunzio apostolico a Damasco cardinal Mario Zenari: "Sono stato informato lunedì sera", ha dichiarato l'ambasciatore della Santa Sede.