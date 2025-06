Padre Paolo Dall'Oglio, chi è il gesuita scomparso 12 anni fa in Siria

A quasi 12 anni dalla sua misteriosa scomparsa in Siria, su padre Paolo Dall'Oglio non si hanno ancora notizie certe. E anche ora che in una fossa comune è stato scoperto un corpo che potrebbe essere quello del gesuita, non ci sono ancora conferme ufficiali. Fautore del dialogo tra religioni e di un percorso di pace in Medioriente, Dall'Oglio scomparve il 29 luglio 2013 a Raqqa, nel pieno della guerra civile siriana.