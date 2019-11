Usa, padre Dall'Oglio: 5 mln dlr a chi dà informazioni in lingua araba

Gli Stati Uniti offrono cinque milioni di dollari per ritrovare Paolo Dall'Oglio, il prete italiano scomparso in Siria nell'estate del 2013. Una ricompensa pensata per rilanciare, anche in lingua araba, una campagna avviata lo scorso luglio, alla ricerca del religioso che quasi certamente è stato rapito, insieme a due vescovi e a due preti, dai jihadisti dello Stato Islamico (Isis).