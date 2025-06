Padre Paolo Dall'Oglio, chi era il gesuita trovato morto in Siria dopo 12 anni

L'impegno di Paolo Dall'Oglio sopravvive nelle attività portate avanti dalla Comunità di Mar Musa e nelle numerose iniziative culturali, religiose e civili ispirate ai suoi ideali. In Italia e all'estero si continuano a organizzare convegni e a realizzare documentari e pubblicazioni sulla sua vita e sul suo pensiero. Il messaggio del padre gesuita resta di grande attualità, in un contesto globale in cui la tensione tra culture e religioni viene esasperata e chiamata in causa nello scoppio delle guerre.