Silvia Romano, le reazioni alla notizia della liberazione | Il padre: "Felicità che scoppia"

Sono in molti a commentare con gioia la notizia della liberazione di Silvia Romano della 25enne volontaria milanese rapita in Kenya la sera del 20 novembre 2018. A partire dal padre della ragazza, Enzo Romano, che dice: "Ora ho solo bisogno di pensare, di ragionare, finché non la vedo non mi sembra vero, è un momento delicato". La felicità è talmente grande che scoppia, non mi interessa di nessun altro, solo di riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi". "Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato", è invece il commento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio . "Bentornata, Silvia!", sono le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella .

Mattarella: "Bentornata Silvia! Grande gioia per tutti gli italiani" - "La notizia della liberazione di Silvia Romano è motivo di grande gioia per tutti gli italiani. Invio un saluto di affettuosa solidarietà a Silvia e ai suoi familiari, che hanno patito tanti mesi di attesa angosciosa. Desidero esprimere riconoscenza e congratulazioni agli uomini dello Stato che si sono costantemente impegnati, con determinazione e pazienza, tra tante difficoltà, per la sua liberazione Bentornata, Silvia!". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Conte: "Ti aspettiamo in Italia!" - "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!", scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Di Maio sente Silvia Romano al telefono, il ministro sarà a Ciampino ad accoglierla - A quanto si apprende, Di Maio ha sentito al telefono Silvia Romano, che sta bene e si trova nell'ambasciata italiana a Mogadiscio, in Somalia. Il ministro si è sincerato delle condizioni delle ragazza. "Siamo tutti molto felici, la Farnesina è sempre stata in contatto con la tua famiglia, saremo in aeroporto ad accoglierti", ha detto Di Maio alla ragazza.

Casellati: "Vicina ai cari di Silvia Romano, grazie a servizi" - "È con viva soddisfazione che accolgo la notizia della liberazione di Silvia Romano. Esprimo la mia vicinanza ai suoi cari che per tutto questo tempo hanno atteso con grande apprensione il suo ritorno e ringrazio tutte le istituzioni, l'Aise in particolar modo, per il lavoro che ha reso possibile questo felice epilogo". Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Fico: "La aspettiamo presto di nuovo in Italia!" - "Una meravigliosa notizia: Silvia Romano è libera. Grazie ai nostri servizi di intelligence per il lavoro svolto. La aspettiamo presto di nuovo in Italia!". Così il presidente della Camera Roberto Fico su Twitter.

Sassoli: "Liberazione di Silvia Romano riempie di gioia" - La liberazione di Silvia Romano è una "bellissima notizia", la sua prigionia "è sempre stata una ferita e un dolore. Sapere che è stata liberata riempie di gioia". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha appreso in diretta la notizia diffusa sui social dal premier Giuseppe Conte durante un dibattito online organizzato dal circolo Pd Milano metropolitana, in occasione della Festa dell'Europa.

Sala: "Sentito famiglia e trasmesso loro la gioia dei milanesi" - "La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulla sua pagina Facebook la liberazione della giovane. "Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l'affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa", ha concluso.

Fontana: "Un abbraccio da tutti lombardi" - "Davvero un'ottima notizia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della liberazione di Silvia Romano. "Nell'esprimere grande soddisfazione - dice ancora il governatore - le invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato".

Zingaretti: "Grande gioia per tutta Italia" - "Una bellissima notizia! SilviaRomano è finalmente libera, grazie a chi ha lavorato per la sua liberazione. Una grande gioia per tutta l'Italia!". Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Salvini: "Grazie ai nostri straordinari 007" - "Bentornata a casa Silvia Romano! Un abbraccio a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici. E un ringraziamento agli straordinari operatori dei Servizi Segreti italiani!". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Meloni: "Liberazione gran bella notizia" - "La liberazione di Silvia Romano è una gran bella notizia. In attesa di vederla tornare in Italia, il ringraziamento di FdI va ai nostri servizi di intelligence e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Renzi: "Grande gioia per liberazione Silvia Romano" - "Grande gioia per la liberazione di Silvia Romano. Un abbraccio alla famiglia, un grazie alle istituzioni italiane". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

Bernini: "Grazie a intelligence" - "La liberazione di Silvia Romano è la prima bella notizia del 2020, una notizia splendida, ed è significativo che arrivi nel giorno in cui si ricordano le vittime del terrorismo. Forza Italia dice grazie ai nostri servizi segreti che con la lori sperimentata professionalità anche negli scenari più difficili hanno tenacemente lavorato per giungere a una soluzione positiva di questo sequestro organizzato da un pericoloso gruppo islamista. Un abbraccio a Silvia e alla sua famiglia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Boldrini: "La sua liberazione mi commuove" - "Grazie a chi si è impegnato per liberarla e a chi non si è mai arreso all'idea della sua scomparsa. Questa è una notizia che mi commuove. Silvia è libera!". Cosi' su Twitter la deputata democratica Laura Boldrini.

Marcucci: "Notizia che ci riempie di felicità" - "SilviaRomano è libera dopo un anno e mezzo di prigionia. È una notizia che ci riempie di felicità. Grazie, grazie, grazie agli investigatori che hanno continuato a seguire le sue tracce. Ben tornata Silvia!". Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

Leu: "Liberazione Romano bella notizia che scalda i cuori" - "La liberazione di Silvia Romano è una bella notizia che scalda i cuori. Finalmente finisce questo interminabile incubo. Un ringraziamento alle nostre forze di intelligence e a quanti in questi mesi hanno lavorato per questo risultato da tanti atteso". Lo rende noto l'ufficio stampa del gruppo parlamentare Liberi e Uguali.

Fratoianni: "Grazie a chi ha lavorato in silenzio" - "Una notizia che ci riempie il cuore di gioia: Silvia Romano è finalmente libera! Grazie a chi in silenzio ha lavorato per far tornare Silvia a casa. SilviaRomano". Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni rilanciando il tweet del presidente del consiglio Conte.

Bonino: "Bellissima notizia" - "È davvero una bellissima notizia apprendere della liberazione di Silvia Romano!". Lo scrive su Twitter la leader di Più Europa ed ex ministro degli Esteri Emma Bonino.

Gentiloni: "Grazie a chi non ha perso speranza" - "Silvia Romano è stata liberata. Che bella notizia! Grazie all'intelligence e a tutti coloro che hanno lavorato senza mai perdere la speranza". Così su Twitter il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Amnesty: Silvia Romano libera, è una bellissima notizia - "Silvia Romano è libera. Una bellissima notizia per i suoi genitori e le persone a lei care. Una bellissima notizia anche per noi che siamo stati al loro fianco in questo anno e mezzo così difficile". Lo scrive su Twitter Amnesty International.