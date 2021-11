Siberia, si aggrava il bilancio dell'esplosione in miniera: 52 morti

Ansa

Salgono a 52 le persone morte per l'esplosione avvenuta in una miniera di carbone in Siberia, nella regione di Kemerovo. Fonti ufficiali hanno dichiarato che non ci sono più speranze di trovare persone vive. E' il peggior incidente avvenuto in Russia dal 2010, quando morirono 91 persone in un'altra miniera nella medesima regione siberiana.