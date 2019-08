Siberia, esplosioni in deposito militare: migliaia di evacuati

Migliaia di persone sono state evacuate nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia, in seguito ad una serie di forti esplosioni che si sono verificate in un deposito di munizioni di una base militare. Almeno 8 persone sono rimaste ferite (3 ricoverate in ospedale), nei pressi della città di Achinsk. Il deposito conteneva decine di migliaia di proiettili di artiglieria.