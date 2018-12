Si accendono le luci del grande albero di Natale a Betlemme

"Dalla città di pace facciamo appello alla comunità internazionale, in tutte le sue componenti e forze, a salvare la Soluzione a 2 stati, basata sull'obbligo di gran parte delle nazioni del mondo di fornire protezione internazionale al nostro popolo indifeso e di mettere fine alla storica ingiustizia a suo danno", ha detto Hamdallah che era accompagnato dal governatore di Betlemme Kamel Humaid e dal ministro del turismo Rula Maaya.



"Io sono araba e cristiana, è la prima volta che vengo a vedere l'accensione dell'albero, spero sia una festa bellissima", ha detto una donna che ha preso parte alla cerimonia. "Io sono musulmano, ma sono qui a festeggiare con i miei amici cristiani, tra di noi non ci sono mai stati problemi", ha affermato un altro ragazzo. Mentre per una ragazza italiana è "un'occasione per sentire di più il Natale".



Una lunga processione ha accompagnato i frati francescani che da Gerusalemme sono giunti a Betlemme per pregare in vista dell'inizio dell'Avvento. "La meraviglia è che possiamo vedere e toccare che non sono solo parole ma qualcosa che ti tocca il cuore", ha detto un frate francescano in fila per entrare nella basilica della Natività, dove secondo la tradizione è nato Gesù. Mentre il canto del muezzin della Moschea di Omar, di fronte alla piazza dell'albero, si alternava con quello dei canti di Natale.