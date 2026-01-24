Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

"Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui", si legge nel comunicato ufficiale dell'istituto scolastico. "Il college è stato in contatto con entrambe le famiglie per esprimere il nostro più sentito cordoglio e aroha. Molti membri del college sono stati profondamente colpiti dalle notizie e stiamo lavorando per supportare studenti e personale nei prossimi giorni e settimane. Il benessere della nostra comunità universitaria è fondamentale perché l'anno scolastico inizia la prossima settimana in circostanze incredibilmente tristi. I genitori hanno ricevuto un'email questo pomeriggio con consigli e informazioni per supportare i loro figli e le loro figlie nell'elaborare questo evento angosciante".