Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico
La giovane si era trasferita ad Aukland da piccola con i genitori. È deceduta dopo che una frana ha travolto il suo campeggio
Sharon Maccanico © Da video
È stata dichiarata morta Sharon Maccanico, la 15enne originaria di Avellino e campionessa internazionale di Hip hop, dopo che lo scorso mercoledì una frana ha travolto il campeggio dove stava alloggiando a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. Lo ha annunciato in un post sui social media il Pak ūranga College. La notizia è arrivata a poche ore dall'annuncio della Farnesina, che aveva anticipato lo stop alle ricerche dei dispersi tra le macerie. Nella mattina di sabato 24 gennaio, prima dell'ufficialità del decesso, nella chiesa della frazione Picarelli - di cui è originario il padre di Sharon Maccanico, si è svolta una veglia di preghiera nella speranza che la giovane venisse ritrovata viva.
La nota della scuola
"Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui", si legge nel comunicato ufficiale dell'istituto scolastico. "Il college è stato in contatto con entrambe le famiglie per esprimere il nostro più sentito cordoglio e aroha. Molti membri del college sono stati profondamente colpiti dalle notizie e stiamo lavorando per supportare studenti e personale nei prossimi giorni e settimane. Il benessere della nostra comunità universitaria è fondamentale perché l'anno scolastico inizia la prossima settimana in circostanze incredibilmente tristi. I genitori hanno ricevuto un'email questo pomeriggio con consigli e informazioni per supportare i loro figli e le loro figlie nell'elaborare questo evento angosciante".