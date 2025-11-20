Vietnam, 9 morti e migliaia di evacuati per l'ondata di maltempo

In Vietnam non si fermano le piogge torrenziali. Almeno nove persone sono morte (delle quali sei a causa di una frana che domenica ha travolto un autobus) e altre sei risultano disperse, mentre decine di migliaia di case sono state sommerse. Le alluvioni hanno interrotto il servizio sulla linea ferroviaria nord-sud, con la sospensione di molti convogli passeggeri dopo che i binari sono stati sommersi o hanno subito fenomeni di erosione. Si segnalano anche danni agricoli e alle infrastrutture, compresi argini, dighe e bacini idrici. Nelle Highlands, nella provincia di Gia Lai, le autorità locali stanno organizzando operazioni di soccorso su larga scala per evacuare le oltre 42mila persone isolate.