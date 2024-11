Sesso, sono i giapponesi i meno soddisfatti

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos in 31 Paesi, sono i giapponesi i meno soddisfatti della loro vita sessuale e sentimentale, seguiti dai sudcoreani. Sia il Giappone che la Corea del Sud vivono una profonda crisi demografica, con tassi di natalità molto bassi e in caduta libera. Il sondaggio mostra che solo il 37% dei giapponesi intervistati trae soddisfazione dalla sfera sessuale, rispetto al 76% degli indiani e dei messicani, che si classificano al primo posto. I sudcoreani hanno un tasso di soddisfazione sessuale del 45%. A giugno, il ministero della Salute giapponese ha descritto il tasso di natalità della nazione come "critico", attestandosi l'anno scorso a 1,20, un minimo storico per l'ottavo anno consecutivo.