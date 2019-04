Poco sesso, siamo giapponesi: tra i giovani non lo fa uno su quattro

Un giapponese su quattro di età compresa tra i 18 e i 39 anni non ha mai avuto esperienze sessuali: la percentuale risulta in netta crescita (oltre il 20%) rispetto a vent'anni fa. A rivelarlo è un'indagine dell'università di Tokyo e del Karolinska Institute, con sede in Svezia, che ha realizzato la ricerca tra uomini e donne di orientamento eterosessuale.