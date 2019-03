Giappone, ecco le maschere fedeli al muso dell animale domestico

Si dice spesso che gli animali domestici assomiglino sempre di più ai loro proprietari. In Giappone, però, hanno inventato un modo per permettere ai padroni di immedesimarsi nei panni dei propri cani e gatti attraverso una maschera, creata dall'azienda Workshop 91 in collaborazione con lo studio di design Shindo Rinka, che riproduce fedelmente il loro muso e le loro fattezze. Chiamate "My Family", le maschere dall'aspetto misterioso sono pensate per simboleggiare il legame con gli "amici a quattro zampe". I proprietari devono solo caricare una foto del cane o del gatto e, pagando circa 2.700 dollari (circa 2.300 euro), riceveranno la tanto attesa maschera.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News