Seggi aperti in Serbia: si vota per amministrative, parlamentari e presidenziali | Vucic e il suo partito grandi favoriti

Al voto odierno

partecipano anche le forze di opposizione

, che avevano boicottato le ultime legislative del giugno 2020 per protesta contro 'l'autoritarismo' di Vucic. Un'ultima rilevazione diffusa pochi giorni fa accreditava l'Sns di oltre il 53% dei consensi, seguito a grandissima distanza dal principale cartello di opposizione 'Uniti per la vittoria della Serbia' attestato al 13,7%, terzo il Partito socialista serbo (Sps) del capo del parlamento ed ex ministro degli esteri Ivica Dacic con il 10,2%.

I

socialisti sono alleati di governo dell'Sns

, e Dacic ha confermato la disponibilità a proseguire la collaborazione anche nella prossima legislatura. Altri quattro partiti minori e di opposizione potrebbero superare lo sbarramento del 3% necessario all'ingresso nel parlamento unicamerale di 250 seggi. Sono 19 le liste in lizza per le legislative, mentre i candidati alla carica di presidente sono otto, tre dei quali donne. L'unico in grado di avvicinarsi a Vucic è Zdravko Ponos, ex capo di stato maggiore dell'esercito, candidato del cartello di opposizione 'Uniti per la vittoriadella Serbia'.

I 6,5 milioni di elettori possono votare fino alle 20 in più di 8.200 seggi, nel rispetto delle misure anti-Covid. I serbi del Kosovo, per il rifiuto di Pristina a organizzare le elezioni sul proprio territorio, votano in quattro località del sud della Serbia.

A monitorare le operazioni di voto gruppi di osservatori di Osce

, Consiglio d'Europa e Parlamento europeo.