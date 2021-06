Serbia, il presidente Vucic: riarmo e rafforzamento militare proseguiranno

ansa

La Serbia proseguirà nell'opera di riarmo e di rafforzamento del proprio dispositivo militare, avendo l'unico obiettivo di garantire una adeguata difesa del Paese in caso di aggressione. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vucic, che oggi ha assistito a una nuova vasta esercitazione militare, definita la più grande e importante degli ultimi decenni. "Non vogliamo guerre, vogliamo essere in grado di difendere il nostro Paese", ha detto.