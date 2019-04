Sea Eye, Francia: "Pronti ad accogliere 20 migranti a bordo della Alan Kurdi"

Venti dei sessanta migranti bloccati sulla Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye , potranno andare in Francia . Il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha detto infatti che Parigi è pronta ad accogliere parte dei profughi che si trovano ancora a bordo dell'imbarcazione al largo di Malta. "Ho chiesto al personale del ministero e dell'Ufficio francese per i rifugiati - ha precisato Castaner - di tenersi pronti per il trasferimento ".

Già alcuni giorni fa la portavoce della Ong tedesca, Carlotta Weibl, aveva lanciato un appello per far sì che la situazione dei migranti, soccorsi in mare il 3 aprile, si risolvesse in fretta. "Le persone salvate - aveva spiegato - devono sopportare condizioni insostenibili. Parte di loro deve dormire all'aperto sul ponte della nave ed è esposta al vento, alle onde e al freddo".



Dopo che il 6 aprile l'Italia ha negato alla Alan Kurdi di attraccare, la nave ha fatto rotta verso Malta, rimandendo però in acque internazionali. Il governo tedesco ha quindi chiesto alla Commissione europea di trovare un accordo tra gli Stati membri per accogliere i migranti a bordo.