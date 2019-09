Scozia, migliaia di persone all'Ikea per giocare a nascondino: interviene la polizia

Tra divani, armadi, letti e cucine, nei magazzini Ikea si trovano nascondigli in ogni angolo. E allora perché non organizzare un raduno di "nascondino"? A Glasgow, in Scozia, qualcuno ha avuto la pazza idea. Sabato 31 agosto la polizia è stata costretta a intervenire in un punto vendita alla periferia della città per l'arrivo di tremila persone pronte a imboscarsi in tutto il negozio.