Usa, scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone: 7 morti tra cui una italiana

Sei delle vittime erano a bordo del furgone, un Mercedes, che trasportava 14 persone. Anche l'autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L'incidente è avvenuto sulla U.S. Highway 20 vicino a Henry's Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell'Idaho orientale, a circa 24 km da Yellowstone.