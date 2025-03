Scontro tra bus a Barcellona, coinvolti studenti di Messina in gita

È stato un pomeriggio di paura per gli studenti del liceo classico la Farina di Messina in gita scolastica in Spagna: il bus sui cui viaggiavano si è scontrato con un pullman di crocieristi sulla centrale Diagonal di Barcellona. I ragazzi italiani, una quarantina, "stanno quasi tutti bene, tranne alcuni che hanno riportato ferite ed escoriazioni", ha raccontato la preside del liceo, la professoressa Caterina Celesti, che è in contatto costante con i professori che hanno accompagnato le classi per una vacanza studio a Lloret del Mar, e sono assistiti dal consolato italiano a Barcellona.