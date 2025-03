Incidente stradale in Kenya, due italiani morti e quattro feriti

Due italiani sono morti in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il piccolo bus su cui viaggiano insieme ad altri 4 turisti, in Kenya. Lo confermnoa il ministero degli Esteri, con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, che sta seguendo il caso. Un connazionale è deceduto sul colpo, una seconda passeggera è morta dopo il ricovero in ospedale. Gli italiani viaggiavano con un tour operator italiano, che ha incaricato i suoi rappresentanti in Kenya di prestare assistenza ai 4 feriti ricoverati in due ospedali differenti. Ancora da chiarire la dinamica.