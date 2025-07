Corea, mistero sull'uomo che ha attraversato (indenne) il confine

Qualche anno fa uno dei più grandi maestri del cinema asiatico, Kim Ki-Duk, decise di raccontare la storia di un pescatore nordcoreano che vedeva la sua vita cambiare una volta superato involontariamente il confine tra Pyongyang e Seul. Giovedì sera la trama de Il prigioniero coreano è diventata in parte realtà quando un uomo ha compiuto lo stesso scavallamento venendo (come nella pellicola del 2018) subito preso in custodia dall'esercito della Corea del Sud. Non sappiamo a questo punto se anche il nuovo attraversatore sarà oggetto di pesanti interrogatori come la sua controparte sul set, ma di certo si scandaglierà il suo passato, per assicurarsi che non si sia di fronte a una spia.