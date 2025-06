Seul: stop agli audio di propaganda al confine con la Corea del Nord

L'esercito sudcoreano ha spento gli altoparlanti che trasmettevano propaganda anti-nordcoreana lungo il confine tra le due Coree. Si tratta di una mossa volta ad allentare le tensioni. Seul ha ripreso le trasmissioni tramite altoparlanti nel giugno dello scorso anno, dopo una pausa durata anni, come rappresaglia per il lancio di palloni carichi di rifiuti da parte di Pyongyang verso il Sud in una campagna di guerra psicologica. Il ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che la mossa fa parte degli sforzi per "ripristinare la fiducia nelle relazioni intercoreane e promuovere la pace nella penisola".