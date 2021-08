Scomparve sui Pirenei a novembre, il fidanzato ritrova il corpo: ha percorso centinaia di miglia per cercarla

Un'influencer di viaggi britannica, la 37enne Esther Dingley , è scomparsa lo scorso novembre durante un'escursione in solitaria sui Pirenei . Da allora, la polizia - francese e spagnola - e il fidanzato Daniel Colegate hanno condotto importanti ricerche per trovarla. In particolare, il compagno ha percorso centinaia di miglia sulle montagne al confine francese e spagnolo. E alla fine è stato proprio lui a rinvenire il suo corpo.

Come riporta la Bbc, a luglio è stato trovato un frammento di osso appartenente alla 37enne. Nel mentre, le ricerche della polizia sono però state ostacolate dal maltempo. Lunedì pomeriggio, invece, Colegate ha trovato i resti della sua fidanzata proprio vicino al luogo in cui era stato rinvenuto il frammento osseo.



LBT Global, un ente benefico che sostiene la famiglia, ha affermato che un incidente "è l'ipotesi più probabile". Ad ogni modo, è in corso un'indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. "La famiglia rimane incredibilmente grata per gli sforzi delle unità di polizia coinvolte e per il loro impegno nel comprendere le circostanze esatte della morte di Esther", si legge in una nota diffusa dai parenti della giovane.

La storia della coppia - Esther e Dan si erano conosciuti e fidanzati nel 2003 quando erano entrambi studenti dell'Università di Oxford. Nel 2014, dopo che Colegate è quasi morto a seguito di un'operazione, avevano deciso di cambiare vita intraprendendo un tour dell'Europa in camper che prevedeva molte escursioni a piedi e in bicicletta. Il tutto è raccontato nel loro blog di viaggi "Esther & Dan".

La scomparsa - A novembre, la coppia stava continuando il suo tour sui Pirenei. Il giorno in cui è scomparsa, Dingley, che era un'esperta escursionista, stava facendo trekking da sola. Ha comunicato l'ultima volta con il suo compagno dalla cima del Pic De Sauvegarde intorno alle 16 del 22 novembre. Colegate, che si trovava a 100 miglia di distanza in una fattoria francese, ha lanciato l'allarme diversi giorni dopo quando Esther non si è presentata all'orario concordato.



Il ritrovamento - Per cercarla, la polizia ha effettuato importanti ricerche su entrambi i lati del confine, utilizzando elicotteri e squadre specializzate. Ma di Esther nessuna traccia. Colegate ha anche pensato potesse essere stata rapita. Quando il clima invernale si è attenuato, ad aprile, l'uomo ha così deciso di intensificare le ricerche - seguito poche settimane dopo dalla polizia - e ora è riuscita a trovarla.