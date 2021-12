Scholz: se Russia aggredisce Ucraina, Ue-Berlino reagiranno

Ansa

"E' chiaro che in caso di violazione della sovranità ci sarebbe una reazione della Germania e dell'Ue, ma il compito è prevenire che ci sia un'escalation e a questo lavoriamo". Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in merito al dossier Ucraina. "Vogliamo assicurare che la difesa e la sicurezza in Europa abbiano successo, qualsiasi minaccia a un singolo Paese non può essere tollerata", ha aggiunto.