Schengen, Schinas (Ue): cercare intesa su Romania-Bulgaria durante vertice

Dopo l'annuncio dell'ingresso della Croazia nell'area Schengen a partire dal 1° gennaio 2023, gli sforzi della Commissione europea si concentrano sull'entrata di Romania e Bulgaria.

"Sono lieto che gli sforzi della Croazia siano stati riconosciuti", ha scritto su Twitter il vice presidente della commissione europea, Margaritis Schinas, commentando le decisioni prese al Consiglio Affari Interni in merito all'allargamento dell'area di libera circolazione. Poi ha aggiunto: "Oggi è una giornata di delusione per Romania e Bulgaria ma i nostri sforzi non si fermeranno qui. I leader si incontreranno la prossima settimana. Bisogna trovare una via d'uscita".