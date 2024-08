Gli scheletri di 14 migranti sono stati trovati a bordo di una barca ai Caraibi, a circa 10 miglia nautiche al largo della costa del Río San Juan, nel nord della Repubblica Dominicana. I resti corrispondono a persone provenienti da diversi paesi africani. La localizzazione della nave è avvenuta dopo l'allarme lanciato da un pescatore locale, ma per ora la rimozione dei corpi non è avvenuta per evitare situazioni di rischio per la salute.