Sanzioni e media russi, Ue: no a censura ma serve contestualizzare

La Commissione europea si è espressa in merito alla possibile presenza di ospiti russi nei talk show giornalistici.

In particolare, rispetto alla possibilità di interpellare giornalisti di media bloccati dalle sanzioni (come Sputnik e Russia Today), "non si tratta di censurare le opinioni" ma si raccomanda di "contestualizzare il loro background". Inoltre, "le emittenti di Ue e Stati membri non devono permettere l'incitamento alla violenza o all'odio nei programmi".