Santo Domingo, deceduta una turista italiana nell'incendio in un resort

Le autorità fanno sapere che, a causa dell'incendio, sono stati evacuati quasi 1.700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine. Il resort si trova a Bayahibe, una destinazione popolare per i turisti statunitensi e internazionali sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine e il Centro Operativo di Emergenza del Paese ha dichiarato che sembra che "il fuoco si sia propagato rapidamente" a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia.