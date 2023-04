Bomba a San Pietroburgo, Mosca: "Attentato pianificato da Kiev"

"Ho portato una statuetta che poi è esplosa", ha detto Darya Trepova dopo il fermo. Alla domanda "chi te l'ha data?", la giovane ha risposto: "Posso dirlo dopo?". La 26enne, durante l'interrogatorio, appare in camicia bianca e con i capelli più corti rispetto alle immagini di sicurezza che la mostravano mentre entrava nel caffè portando un pacco.

Secondo il portavoce del Cremlino, "il regime di Kiev sostiene azioni terroristiche" ed ecco "perché l'operazione militare speciale in Ucraina viene compiuta. Ci sono prove che i servizi speciali ucraini potrebbero essere coinvolti nella pianificazione dell'attacco terroristico" di San Pietroburgo. "Questo regime è dietro l'assassinio di Darya Dugina e molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Darya Trepova, sospettata dell'omicidio del blogger nazionalista russo, è stata fermata in un appartamento precedentemente affittato a San Pietroburgo. Lo riporta il media locale Fontanka. Il comitato investigativo russo ha confermato ufficialmente la detenzione della giovane.

Secondo il ministero dell'Interno russo, Darya Trepova è nata a San Pietroburgo il 16 febbraio 1997. L'appartamento dove è stata fermata sarebbe di un amico di suo marito. La ragazza è arrivata a San Pietroburgo da Mosca, ma non aveva intenzione di rimanerci per molto tempo: biglietti per l'Uzbekistan erano stati acquistati dalla sospettata in precedenza.

Testimoni hanno affermato che la sospettata avrebbe dichiarato di aver fatto un busto del blogger, ma le guardie le avevano chiesto di lasciarlo sulla porta, sospettando che potesse essere una bomba. Poi hanno scherzato e riso, lei è andata alla porta, ha afferrato il busto e lo ha consegnato al giornalista russo.

Nessuno ha rivendicato pubblicamente la responsabilità, ma i blogger militari e i commentatori "patriottici" hanno immediatamente incolpato l'Ucraina per l'attacco, collegandolo all'assassinio della commentatrice televisiva nazionalista Darya Dugina, uccisa quando un ordigno esplosivo telecomandato piazzato nel suo Suv è esploso mentre lei stava guidando alla periferia di Mosca.