Salvini a Tgcom24: "Da Conte quattro mesi di promesse | Sabato di nuovo in piazza a difesa della famiglia"

"La risposta è stata eccezionale, più di 300mila persone in fila nei gazebo per firmare le proposte politiche della Lega. C'è tanta passione dopo 4 mesi di chiusura". Lo afferma Matteo Salvini a Tgcom24 parlando della risposta dei cittadini alla chiamata del centrodestra. "Sabato abbiamo proposto il taglio della burocrazia e delle tasse", aggiunge. Poi chiosa: "Lo smart working per la P.a. fino al 2021 mi sembra irrispettoso per gli altri lavoratori".