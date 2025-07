Sale ancora il bilancio delle inondazioni in Texas: 82 morti

Proseguono intanto le ricerche dei dispersi, e si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita 10 ragazzine e un insegnante che si trovavano nel campo estivo femminile Camp Mystic e il vicino Heart O' the Hills, dove è morta anche la direttrice Jane Ragsdale. Nella notte fra venerdì e sabato le acque del fiume Guadalupe hanno raggiunto gli 8 metri di altezza in soli 45 minuti, spazzando via case e veicoli. Le colline lungo il fiume Guadalupe, nel Texas centrale, sono punteggiate da campeggi e campi estivi per ragazzi, una zona particolarmente frequentata durante le feste del 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza.