La Russia chiede all'Aiea di non limitarsi "alle condanne astratte" per i bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma di indicare "chiaramente e senza ambiguità coloro che compiono questi attacchi", riferendosi alle forze ucraine.

Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Siamo convinti - ha scritto in una dichiarazione pubblicata sul sito del ministero e ripresa dalle agenzie russe - che la dirigenza dell'Aiea debba assumere una posizione responsabile in queste circostanze senza precedenti. È arrivato il momento di chiamare le cose con il loro nome, altrimenti i nazionalisti ucraini non si possono fermare. Ciò richiede determinazione e responsabilità. Speriamo vivamente che le dimostreranno".