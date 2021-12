Russia, Usa: la chiusura della Ong Memorial è un affronto ai diritti umani

Afp

La chiusura della Ong Memorial da parte della Russia è un "affronto" ai diritti umani. Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, sottolineando che la chiusura arriva in un anno in cui lo spazio per la società civile, i media e gli attivisti pro-democrazia in Russia si è ridotto. "I russi e la memoria dei milioni che hanno sofferto la repressione dell'era sovietica meritano di meglio", aggiunge.